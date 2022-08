Red Dead Online: torna il bug che fa sparire animali e persone, fan preoccupati per il gioco

Red Dead Online è oramai prossimo alla fine della propria corsa. Il gioco, però, non è in perfette condizioni e un vecchio bug, ben noto ai fan, è tornato in azione: animali e personaggi spariscono, come segnalato dai giocatori. Questi ultimi sono inoltre preoccupati, visto che non sono previsti altri aggiornamenti maggiori.

Come segnalato da vari giocatori online nel corso della scorsa settimana, gli animali e i personaggi di Red Dead Online spariscono per colpa di un vecchio bug. Il gioco, quindi, si svuota, le case sono inabitate, le strade simili a quelle di una città fantasma e le carrozze se ne vanno in giro da sole.

Il "problema" è che Red Dead Online è praticamente morto (e ha già ricevuto il proprio funerale), visto che Rockstar Games ha annunciato di aver deciso di spostare le risorse sullo sviluppo di GTA 6. Il gioco multigiocatore non riceverà alcun update maggiore, ovvero potrebbe ricevere piccole correzioni, ma nulla di più.

Una carrozza (con persone) in Red Dead Online

Considerando ciò, i giocatori temono che l'impegno verso Red Dead Online sia veramente minimo e un bug che dopo lungo tempo non è ancora stato risolto possa rimanere nel gioco per sempre.

Per chi cerca novità, forse è il caso rivolgersi all'ambiziosa mod-espansione Life of Crime di Red Dead Redemption 2.