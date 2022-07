Red Dead Redemption 2: l'ambiziosa mod-espansione Life of Crime torna in sviluppo e propone novità

CruelMasterMC, creatore della mod Life of Crime per Red Dead Redemption 2, è tornato al lavoro sull'espansione fan-made per il gioco western di Rockstar Games. Si tratta di un contenuto previsto per la modalità single player del gioco.

Dovete sapere che Life of Crime è una mod molto ambiziosa che mira a creare un'intera modalità separata da quella di Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2. Il personaggio - uomo o donna - fugge dal Siska Penitentiary e si incontra con un contatto che lo aiuta a dare il via a una nuova carriera criminale. Una volta che si è nell'open word, si ha accesso a un albero delle abilità per potenziare il proprio personaggio, si hanno due missioni, una rapina a un maniero, una rapina a un treno e vari modi per guadagnare denaro, sia legalmente che illegalmente.

Una prima versione di Life of Crime era disponibile da tempo, ma mancava di molte funzioni promesse. Ora, però, il creatore è tornato al lavoro con rinnovata energia e passione, pronto a completare i lavori per le componenti già promesse e desideroso di espandere con nuovi contenuti la mod di Red Dead Redemption 2, comprese nuove rapide e cacce alla taglia.

Life of Crime di Red Dead Redemption 2

Si tratta di un progetto che potrebbe richiedere un po' di tempo, ma potrebbe essere un buon modo per continuare a giocare a Red Dead Redemption 2 dopo il blocco della pubblicazione di nuovi aggiornamenti per la modalità Red Dead Online.

La versione attuale di Life of Crime di Red Dead Redemption 2 inlcude l'albero della abilità, livelli, un rapina in treno e la sequenza introduttiva. Potete scaricare la mod (a vostro rischio, come sempre, visto che non è un contenuto ufficiale) a questo indirizzo su Nexus Mods.