The Continental: From the World of John Wick, trailer ufficiale per la serie TV

The Continental: From the World of John Wick è stato mostrato dalla piattaforma Peacock con il trailer ufficiale, e francamente non ci aspettavamo qualcosa di così spettacolare dalla serie TV ambientata nella New York degli anni '70.

Non c'è John Wick, certo, ma la storia della scalata verso il potere di Winston Scott non sembra aver per questo rinunciato a mettere in scena una gran quantità di combattimenti all'ultimo sangue e frenetiche sparatorie, del resto stiamo pur sempre parlando di scontri fra assassini professionisti.

Disponibile su Prime Video dal 22 settembre, o almeno è quella la data americana, The Continental possiede insomma un indubbio potenziale per estendere il franchise e arricchirlo di nuove storie.