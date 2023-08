The Order: 1886 su PS5 a 60 fps nel nuovo video di Digital Foundry

The Order: 1886 è stata senza dubbio una straordinaria occasione mancata, e così Digital Foundry ha voluto provare l'esperienza del third person shooter firmato Ready At Dawn su PS5 a 60 fps grazie a una mod e a un firmware non ufficiale.

Sebbene il gioco non possa essere modificato sul piano della risoluzione per raggiungere i 4K, l'incredibile qualità grafica della versione PS4 non soffre più di tanto sugli schermi Ultra HD, complice l'impiego di un antialiasing particolarmente efficace. Insomma, il risultato di questo esperimento è ancora oggi assolutamente spettacolare.

Certo, l'ingresso di Ready At Dawn negli Oculus Studios ha praticamente azzerato le possibilità di un sequel, ed è davvero un peccato considerando l'affascinante lore che il team californiano era riuscito a creare.