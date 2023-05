John Wick, incassi a oltre un miliardo di dollari per la saga con Keanu Reeves

La saga di John Wick ha totalizzato ad oggi incassi per oltre un miliardo di dollari: merito del grande successo del quarto capitolo, il migliore di sempre al botteghino, che ha racimolato 425,8 milioni di dollari.

A questi numeri vanno sommati gli incassi dei primi tre episodi: circa 86 milioni di dollari per l'originale John Wick, 171,5 milioni per John Wick: Capitolo 2 e 327,7 milioni per John Wick 3: Parabellum. Aggiungendo John Wick 4, si arriva per la precisione a 1.011 milioni di dollari.

Lo scorso novembre Lionsgate ha detto di star pensando a un gioco tripla A basato su John Wick, e in effetti è strano che finora il franchise sia stato sfruttato così poco in ambito videoludico, visto il modo in cui le sue spettacolari sequenze d'azione si prestano al medium.

"Questo traguardo testimonia l'incredibile lavoro di Chad Stahelski e Keanu Reeves, nonché di Basil Iwanyk ed Erica Lee, che si sono posti con determinazione l'obiettivo di far meglio con ogni nuovo film della serie", ha dichiarato il presidente di Lionsgate, Joe Drake, ai microfoni di Deadline.

"Non potremmo essere più grati nei confronti degli spettatori di tutto il mondo per averci consentito di raggiungere questo straordinario risultato."