Borderlands 3 annunciato per Nintendo Switch con data di uscita, includerà tutti i DLC

Classificato dal PEGI per Nintendo Switch lo scorso dicembre, Borderlands 3 porterà anche sulla console ibrida giapponese la sua spettacolare formula looter shooter , con un'unica rinuncia: la cooperativa sarà limitata a due partecipanti, sia in locale che online.

Una serie di successo, con film in arrivo

Capace di totalizzare finora vendite per 16 milioni di copie, Borderlands 3 è stato un episodio di grandissimo successo per la serie, e la popolarità del brand non è passata inosservata neppure in quel di Hollywood.

Come sappiamo, infatti, è in arrivo un film di Borderlands diretto da Eli Roth: la pellicola farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche a partire dal 9 agosto 2024, e contribuirà magari ad accrescere ulteriormente l'entusiasmo attorno al franchise.