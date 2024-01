Atari 2600+: tre nuovi giochi per Atari 7800 in arrivo su cartuccia

Atari e Plaion hanno annunciato l'arrivo di tre nuovi giochi su cartuccia per Atari 2600+ . Si tratta delle riedizioni di tre classici per Atari 7800 , che saranno compatibili anche con la vecchia console: Fatal Run, Food Fight e Ninja Golf. Il terzetto sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2024, al prezzo di 29,99€ ciascuno.

L'Atari 2600+ sta per ricevere nuovi titoli

Vediamo nel dettaglio i tre giochi:

Fatal Run è un gioco di corse post-apocalittico in cui bisogna recarsi in varie città per consegnare medicinali, mentre si è in viaggio verso una base missilistica che ospita un razzo in grado di salvare il mondo.

Food Fight è un titolo di culto in cui si vestono i panni di Charley che vuole assolutamente mangiare del gelato. Per farcela dovrà riuscire a evitare gli chef che lo stanno cerando: Angelo, Zorba, Oscar e Jacques. Come faranno a fermarlo? Lanciandogli del cibo, ovviamente.

Ninja Golf, infine, è un altro titolo di culto davvero folle, considerato tra i giochi migliori dell'Atari 7800. Quale altro gioco ha mai mescolato battaglie tra ninja e partite a golf? A suo modo ci troviamo di fronte a un piccolo e strano classico, che vale la pena di riscoprire.