The Elder Scrolls 6: vediamo questo splendido concept trailer realizzato con Unreal Engine 5

The Elder Scrolls 6 è uno di quei giochi che attendiamo dal momento dell'annuncio, visto il pedigree della serie, ma per adesso non se n'è saputo molto. Anzi, quasi nulla a dirla tutta, considerando che non conosciamo nemmeno il titolo definitivo. Poco male, perché il canale YouTube Unreal Concepts ha pubblicato qualche mese fa un concept trailer del gioco di Bethesda realizzato con Unreal Engine 5. Il risultato è visibile qui di seguito:

Come avete potuto vedere, la qualità degli scenari visibili nel filmato è davvero altissima e immaginiamo che a molti di voi piacerebbe che il gioco finale avesso lo stesso colpo d'occhio.

Naturalmente è giusto ricordare che un concept trailer non è il gioco e che, trattandosi di un filmato, la lavorazione è molto più semplice. Con questo non vogliamo sminuire il lavoro dell'autore del video, ma solo sottolineare come per passare da un filmato a un videogioco c'è una quantità enorme di lavoro da svolgere.