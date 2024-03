The Elder Scrolls 6 è già giocabile in Bethesda, con le caratteristiche classiche della serie

In un messaggio ufficiale che celebra i 30 anni della serie The Elder Scrolls, Bethesda fa sapere che The Elder Scrolls 6 è sostanzialmente già giocabile all'interno del team, che nella build attuale ritrova le caratteristiche classiche della serie di RPG in questione.

Come potete vedere qui sotto, il post su X è un messaggio celebrativo per i 30 anni della serie The Elder Scrolls, ma fra le varie rievocazione nostalgiche colpisce soprattutto la parte finale, che riguarda proprio il sesto capitolo attualmente in sviluppo presso la compagnia e che a quanto pare viene già giocato all'interno del team.



"Siamo nel pieno dello sviluppo del nuovo capitolo, The Elder Scrolls 6", si legge nell'ultimo paragrafo del messaggio celebrativo. "Anche ora, ritornare a Tamriel e giocare alle build preliminari del gioco ci riempie della stessa gioia, emozione e promessa di avventura".