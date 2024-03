LEGO Fortnite: un grosso bug è stato risolto oggi

L'account ufficiale di LEGO Fortnite Status su Twitter ha svelato che un problema scoperto giorni fa è stato infine risolto.

Come potete vedere qui sotto, il bug faceva sì che le ricette sbloccate in un mondo di gioco non venivano ottenute in modo corretto da tutti gli utenti di tale mondo, lasciando quindi parte dei giocatori sprovvisti delle risorse per creare le ultime novità.

Dopo tre giorni, finalmente, il bug è stato risolto, come segnala l'account di LEGO Fortnite Status.

Parlando sempre di LEGO Fortnite, recentemente vi è stato un grande aggiornamento che ha introdotto la creazione di veicoli e non solo.