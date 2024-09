Le Offerte del Weekend del PS Store per PS4 e PS5 hanno un po' di tutto, dai AAA a giochi a pochi euro

Sono inclusi svariati titoli di primo livello, come potete vedere qui sotto.

Nel mentre le promozioni de Il Pianeta degli Sconti sono in corso su PlayStation Store per gli utenti di PS4 e PS5, Sony spinge ancora di più e propone anche l'Offerta del Weekend , con nuovi giochi a prezzi speciali per gli appassionati.

Alcuni giochi de l'Offerta del Weekend del PS Store

Al momento è possibile ad esempio recuperare Cyberpunk 2077 e la sua espansione, Phantom Liberty, rispettivamente a 29,99€ e 25,49€. Con meno di 60€ è possibile così acquistare l'intero pacchetto. Se vi piacciono i giochi di ruolo a mappa aperta, dovreste anche dare un'occhiata alle molte promozioni per Fallout 4 e i suoi DLC, che sono in sconto tra il 40% e il 60%. Trovate anche The Witcher 3 e le relative espansioni a -75% e -65%.

I perosnaggi di Cyberpunk 2077

Se cercate giochi completi a basso prezzo, potreste essere interessati a Slime Rancher a 4.99€, oppure a Goat Simulator: The Goaty a 4.79€ oppure anche a Dying Light a 3.99€. Suggeriamo anche Graveyard Keeper a 3.99€ e Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases a 4.99€. Anche Castlevania Anniversary Collection a 3.99€ potrebbe essere di vostro interesse.

Se ancora è troppo per voi, i giochi completi al prezzo più basso sono Outlast a 1.89€, Oddworld: New 'n' Tasty Complete Edition a 2.09€ e Hotline Miami a 2.49€. Trovate tutte le promozioni attiva attualmente a questo indirizzo.

Se siete in cerca di altro, ricordate che è attivo Il Pianeta degli Sconti, tra le offerte anche God of War: Ragnarok e Alan Wake 2.