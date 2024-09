I render di Samsung Galaxy S25 suggeriscono pochi cambiamenti al design

Samsung Galaxy S25: qualcosa di già visto

I render di Samsung Galaxy S25 trapelati nelle ultime ore, provenienti da Onleaks e Android Headlines, suggerirebbero infatti un design più che familiare per il nuovo smartphone, con alcune piccole modifiche nei dettagli. Il comparto fotocamere presenterà per esempio alcuni anelli concentrici in corrispondenza dei tre distinti sensori, sulla falsariga di quanto visto sul recente Samsung Galaxy Z Flip6. A questo si aggiungerebbero poi le cornici attorno al display, che dai render appaiono leggermente ridotte rispetto a Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S25

Ricordiamo che Samsung Galaxy S25 monterà verosimilmente un display da 6,17 pollici di diagonale, arrotondato per marketing a 6,2 pollici, esattamente come successo l'anno scorso con il precedente modello. Diversi rumor si susseguono invece per il chip che monterà il nuovo top di gamma di casa Samsung, che potrebbe rappresentato dal nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, o in alternativa un chip Exynos.