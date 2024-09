Festa delle Offerte Prime 2024: date, promozioni già attive e tutti i dettagli

In tali 48 ore il colosso dell'e-commerce permetterà esclusivamente agli abbonati di Amazon Prime di accedere a una serie di sconti unici, per iniziare a fare gli acquisti di Natale oppure semplicemente per acquistare quel prodotto che abbiamo nella nostra lista dei desideri da tempo.

Le promozioni non si fermano mai e Amazon è sempre pronta a dare il via a periodi di sconti speciali per permettere agli acquirenti di sfruttare nuove e interessanti offerte. La compagnia ha infatti annunciato la Festa delle Offerte Prime , che è prevista per l'8 e il 9 ottobre .

Accedere a Prime gratuitamente e alcune promozioni già attive

Se volete sfruttare gli sconti della Festa delle Offerte Prime ma non siete abbonati al servizio, poco male: potete sfruttare i 30 giorni gratuiti di Prime, reclamandoli già ora, così da essere pronti per ottobre. Prime include vari vantaggi, oltre agli sconti, come ad esempio le consegne più veloci, l'accesso a Prime Video (con film e serie TV in esclusiva senza costi aggiuntivi) e non solo. Inoltre, come potete vedere qui sopra, gli abbonati a Prime possono anche reclamare una promozione già da ora: quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che dà accesso a un ampio catalogo di canzoni senza pubblicità e con skip infiniti.

Come sempre, vi suggeriamo di iniziare a navigare sulla pagina di Amazon - ad esempio partendo dalla pagina ufficiale della Festa delle Offerte, già attiva - per salvare in una lista dei desideri i prodotti che vorreste acquistare: in questo modo, quando le promozioni partiranno, potrete rapidamente vedere se gli oggetti di cui avete bisogno sono calati di prezzo.

Parlando sempre di promozioni, vi segnaliamo anche che Amazon Audible è in promozione per tre mesi a costo zero.