Amazon Audible è gratis: tre mesi di servizio a 0€, scoprite se siete idonei alla promozione

Amazon Audible è attualmente in disponibile con un 100% di sconto per i non abbonati. Chi è idoneo alla promozione può reclamare tre mesi del servizio per l'ascolto degli audiolibri. Il prezzo regolare è di 9.99€ al mese, quindi l'offerta vi permette di risparmiare 29.97€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il rinnovo automatico è attivo, quindi Amazon Audible vi farà pagare una volta finiti i 90 giorni gratuiti. Se non volete proseguire oltre la prova gratuita, ricordate di cancellare l'iscrizione prima della fine del servizio. L'attuale sconto sarà attivo fino al 2 ottobre: se siete iscritti o se avete usato una prova gratuita negli ultimi 12 mesi non potrete usare questa promozione speciale.