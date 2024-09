Twitch vuole mettere un freno alla moda delle "waiting room": ecco le nuove regole

Il team ha dichiarato che elementi come il titolo dello stream e la biografia del canale saranno presi in considerazione quando si modereranno tali stream e che la decisione è rivolta soprattutto ai profili che riutilizzano i contenuti di altri creatori .

Il team di supporto di Twitch - la piattaforma di video streaming di Amazon - ha recentemente svelato una novità che creerà problemi a una sdrie di canali: tutti quei canali categorizzati come " waiting room " (letteralmente, sala d'attesa) saranno vietati in futuro e saranno categorizzati come "impersonificazione".

Cosa sono le "waiting room" di Twitch

Se non siete grandi utilizzatori della piattaforma di video streaming potreste chiedervi cosa siano le "waiting room" di Twitch. Negli ultimi mesi, si è registrato un forte aumento del numero di stream che ritrasmettono i contenuti di streamer più grandi a un pubblico più ristretto. Spesso si presentano come "waiting room", nel senso che è possibile guardare i loro contenuti finché lo streamer vero e proprio non va in onda sulla piattaforma.

Il logo di Twitch

Nell'aggiornamento normativo è stato confermato che le dirette in stile "reaction", anche quelli che vedono l'utente reagire alla live di un altro creatore di contenuti, non violano la politica. Questo perché c'è ancora un elemento di coinvolgimento attivo e un valore da commentario. Inoltre, lo streaming di una "waiting room" in attesa di una nuova espansione o di una "pubblicazione di un personaggio" di un videogioco, ad esempio, sono accettati.

Ecco cosa ha detto l'assistenza di Twitch sui social media: "Per assicurarci di applicare la regolamentazione in modo accurato, valuteremo diversi fattori come il titolo dello stream e la biografia del canale, così come la ricezione di una segnalazione dal canale che viene impersonato. Il nostro obiettivo è quello di prendere provvedimenti contro gli stream che si posizionano come "waiting room" - ad esempio, canali che riutilizzano in gran parte i contenuti di altri canali senza offrire commenti o altri contenuti creativi, e che sottraggono visualizzazioni e potenziali entrate ai proprietari dei canali originali."

