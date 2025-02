Dopo più di vent'anni, Sarah Michelle Gellar tornerà con una serie revival di Buffy l'ammazzavampiri

Sono passati più di due decenni dalla conclusione di Buffy l'Ammazzavampiri , ma ora la celebre serie pop dedicata al mondo del soprannaturale potrebbe tornare con un nuovo capitolo, che mira a farla risorgere. Hulu starebbe infatti per ordinare l'episodio pilota di un seguito vero e proprio, in cui ci sarà anche Sarah Michelle Gellar , che riprenderà il ruolo di Buffy Summers, la protagonista. Il progetto sarà diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao (Nomadland, Eternals), che si è detta una grande fan della serie. Sarà invece scritto da da Nora e Lilla Zuckerman (Poker Face).

Prodotta dagli studi 20th Television e Searchlight TV (di proprietà Disney), la nuova serie vedrà tra i produttori esecutivi Gellar, Zhao, le sorelle Zuckerman, Gail Berman, Fran e Kaz Kuzui, oltre a Dolly Parton, la cui compagnia Sandollar aveva prodotto la serie originale. Il creatore di Buffy, Joss Whedon, non sarà coinvolto nel progetto, dopo le accuse di comportamenti molesti che lo hanno allontanato da Hollywood nel 2021.

Chloé Zhao in foto

Le possibilità che la serie venga realizzata sono altissime, tanto che viene data quasi per certa. Comunque sia c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto (teniamolo sempre in considerazione). Nel caso si faccia, sarà il terzo capitolo del cosiddetto Buffyverse, dopo la serie originale (1997-2003) e lo spin-off Angel (1999-2004). Pare che Hulu abbia grandi aspettative in merito e stia già formando un gruppo di sceneggiatori per scrivere le varie puntate. Non è ancora chiaro se altri membri del cast originale torneranno, ma è considerato probabile.

Negli ultimi anni si era già parlato di un possibile reboot. Un progetto del 2018 includeva una Cacciatrice afroamericana, ma non è mai stato concluso. Nel 2023, Dolly Parton aveva accennato al possibile ritorno di Buffy, mentre Sarah Michelle Gellar, inizialmente contraria all'idea, ha recentemente cambiato posizione, dichiarando che ci sono diversi modi per riportare la serie sugli schermi con successo.