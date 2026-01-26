1

Mancano 4 giorni all'uscita di Code Vein 2: ecco un riepilogo degli sconti per ogni edizione

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo il preordine di Code Vein 2, in arrivo tra pochissimi giorni. Vediamo tutte le edizioni in offerta.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/01/2026
Su Instant Gaming è ancora possibile preordinare Code Vein 2 a prezzo scontato. Di seguito troverai un pratico riepilogo di tutte le edizioni e i prezzi annessi.

Ti ricordiamo che se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Code Vein 2 in offerta

Le edizioni per PC

Partiamo dall'edizione standard per PC, disponibile a 62,21 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'Edizione Deluxe costa 79,90 € invece di 90 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box sottostante. L'Edizione Ultimate, invece, può essere preordinata a 88,93 € invece di 100 €. Puoi acquistarla cliccando su questo link o sul box qui sotto.

Le edizioni per Xbox

Code Vein II per Xbox Series X/S (tramite Microsoft Store) costa 65,50 € invece di 70 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Le edizioni per PlayStation

La versione per PS5, invece, può essere acquistata su Amazon a 69,99 € attraverso il box sottostante. In questa avventura soulslike potrai giocare con un amico o con un compagno IA, avventurandoti in un'esperienza in cui storia e boss adrenalinici potranno intrattenerti per innumerevoli ore. Potrai scegliere tra varie armi, che si tratti di lance, asce o baionette, e potenziare le abilità del tuo personaggio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra anteprima.

