Mancano 4 giorni all'uscita di Code Vein 2: ecco un riepilogo degli sconti per ogni edizione

Su Instant Gaming è ancora possibile preordinare Code Vein 2 a prezzo scontato. Di seguito troverai un pratico riepilogo di tutte le edizioni e i prezzi annessi.
Ti ricordiamo che se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Vediamo quindi tutti i dettagli.
Code Vein 2 in offerta
Le edizioni per PC
Partiamo dall'edizione standard per PC, disponibile a 62,21 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'Edizione Deluxe costa 79,90 € invece di 90 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box sottostante. L'Edizione Ultimate, invece, può essere preordinata a 88,93 € invece di 100 €. Puoi acquistarla cliccando su questo link o sul box qui sotto.
Le edizioni per Xbox
Code Vein II per Xbox Series X/S (tramite Microsoft Store) costa 65,50 € invece di 70 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
Le edizioni per PlayStation
La versione per PS5, invece, può essere acquistata su Amazon a 69,99 € attraverso il box sottostante. In questa avventura soulslike potrai giocare con un amico o con un compagno IA, avventurandoti in un'esperienza in cui storia e boss adrenalinici potranno intrattenerti per innumerevoli ore. Potrai scegliere tra varie armi, che si tratti di lance, asce o baionette, e potenziare le abilità del tuo personaggio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra anteprima.