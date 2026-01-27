La Premium SteelBook Edition di Avowed per Xbos Series X è in promozione su Amazon al suo minimo storico

0

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente un maxi sconto sulla Premium SteelBook Edition di Avowed per Xbox Series X. Scopriamo i dettagli della promo e della versione.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulla Premium Edition con SteelBook di Avowed per Xbox Series X che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 63%; prezzo finale d'acquisto di 38,58€, suo minimo storico. Puoi acquistare questa edizione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Ambientato nell'affascinante e immaginario mondo di Eora, già noto ai giocatori grazie alla serie Pillars of Eternity, Avowed è un gioco di ruolo d'azione fantasy in prima persona sviluppato dal pluripremiato team di Obsidian Entertainment. Il titolo promette un'esperienza profonda e coinvolgente.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore veste i panni di un inviato di Aedyr, una terra lontana, mandato a indagare sulle inquietanti voci che parlano della diffusione di una misteriosa piaga nelle Terre viventi. Questa isola selvaggia e pericolosa è colma di segreti antichi, creature ostili e meraviglie naturali.

Contenuto Premium SteelBook Edition di Avowed
Contenuto Premium SteelBook Edition di Avowed

Durante l'avventura sarà possibile combinare liberamente armi, spade, incantesimi e scudi, adattando lo stile di combattimento alle proprie preferenze. L'Edizione Premium SteelBook di Avowed include il gioco base in formato codice digitale, l'accesso anticipato fino a cinque giorni, una SteelBook esclusiva, la mappa delle Terre viventi, oltre all'accesso all'art book digitale e alla colonna sonora originale. Qui la nostra recensione.

