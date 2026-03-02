Capcom domina la classifica dei giochi più attesi di Famitsu, c'è tanto interesse per Pokémon Pokopia

La rivista giapponese Famitsu pubblica ogni settimana la classifica dei giochi più attesi sulla base dei voti inviati dai lettori. È una graduatoria sempre interessante perché spesso si discosta dai gusti occidentali e offre uno spaccato piuttosto delle aspettative del pubblico giapponese.

Nonostante l'imminente debutto (i voti sono stati raccolti prima del lancio), la versione PS5 di Resident Evil Requiem si piazza "solo" al secondo posto con 466 voti, mentre Pragmata domina con un netto distacco grazie ai suoi 599 voti. Pokémon Pokopia si conferma invece il titolo più atteso su Nintendo Switch 2, conquistando la terza posizione con 451 voti. Chissà se otterrà ancora più popolarità dopo le novità mostrate durante il Pokémon Presents della scorsa settimana.