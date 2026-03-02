6

Capcom domina la classifica dei giochi più attesi di Famitsu, c'è tanto interesse per Pokémon Pokopia

Pragmata guida la classifica dei giochi più attesi su Famitsu, seguita da Resident Evil Requiem, mentre Pokémon Pokopia si conferma il titolo Switch 2 più desiderato dal pubblico.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/03/2026
I due protagonisti di Pragmata

La rivista giapponese Famitsu pubblica ogni settimana la classifica dei giochi più attesi sulla base dei voti inviati dai lettori. È una graduatoria sempre interessante perché spesso si discosta dai gusti occidentali e offre uno spaccato piuttosto delle aspettative del pubblico giapponese.

Nonostante l'imminente debutto (i voti sono stati raccolti prima del lancio), la versione PS5 di Resident Evil Requiem si piazza "solo" al secondo posto con 466 voti, mentre Pragmata domina con un netto distacco grazie ai suoi 599 voti. Pokémon Pokopia si conferma invece il titolo più atteso su Nintendo Switch 2, conquistando la terza posizione con 451 voti. Chissà se otterrà ancora più popolarità dopo le novità mostrate durante il Pokémon Presents della scorsa settimana.

L'unica classifica dove GTA 6 non ha speranze di vincere

Il resto della classifica riflette perfettamente le preferenze del mercato nipponico: forte presenza di JRPG come Persona 4 Revival (quarto), Fire Emblem: Fortune's Weave (settimo) e Monster Hunter Stories 3 (undicesimo), oltre a numerose produzioni locali. Al contrario, un GTA 6 in versione PS5 non va oltre l'ottava posizione, mentre l'unico altro gioco sviluppato da un team occidentale è Tomb Raider: Legacy of Atlantis, fermo al ventiseiesimo posto.

Pragmata si mostra allo State of Play con un nuovo trailer sul rapporto tra Hugh e Diana Pragmata si mostra allo State of Play con un nuovo trailer sul rapporto tra Hugh e Diana

Di seguito la top 20 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 599 voti
  2. [PS5] Resident Evil Requiem - 466 voti
  3. [NS2] Pokemon Pokopia - 451 voti
  4. [PS5] Persona 4 Revival - 403 voti
  5. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 329 voti
  6. [NS2] Splatoon Raiders - 223 voti
  7. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 207 voti
  8. [PS5] Grand Theft Auto - 198 voti
  9. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 186 voti
  10. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 175 voti
  11. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 170 voti
  12. [NS2] Resident Evil Requiem - 166 voti
  13. [NS2] Pragmata - 154 voti
  14. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam - 135 voti
  15. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 133 voti
  16. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 127 voti
  17. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 113 voti
  18. [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 111 voti
  19. [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park - 106 voti
  20. [NSW] Honogurashi no Niwa - 90 voti
