0

Il trailer di lancio di Resident Evil Requiem è ricco di atmosfera

Disponibile a partire da oggi, Resident Evil Requiem ha ovviamente ricevuto un trailer di lancio da parte di Capcom, con un montaggio ricco di atmosfera: vediamolo insieme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/02/2026
Leon Kennedy in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Articoli News Video Immagini

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil Requiem: il nuovo capitolo della saga survival horror, disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si presenta con un montaggio ricco di atmosfera.

Il video introduce i due protagonisti, Grace Ashcroft e Leon Kennedy, che si ritrovano ad affrontare insieme una situazione da incubo, come da tradizione per Resident Evil: i due dovranno scoprire cosa si nasconde dietro alcuni eventi, e la risposta non sarà piacevole.

Fra orde di zombie, virus letali, presenze inquietanti e il ritorno di alcuni scenari iconici, Requiem punta a miscelare gli elementi horror degli ultimi due episodi con l'azione che caratterizzava le avventure dei suoi protagonisti più celebri.

Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà

Una soluzione sulla carta davvero affascinante, ma che esprime appieno il suo indubbio potenziale? Come detto il gioco è disponibile da oggi, dunque fateci sapere quali sono state le vostre sensazioni.

Un benchmark tecnico

Al di là dei suoi meriti sul piano ludico e narrativo, Resident Evil Requiem supporta la nuova versione del PSSR e dunque si pone anche come un benchmark tecnico, capace di aprire la strada a nuove tecnologie su PS5 Pro che sembrano decisamente efficaci.

Restando nell'ambito delle console, anche su Nintendo Switch 2 il gioco se la cava alla grande, principalmente grazie all'impiego del DLSS, l'upscaling di NVIDIA che migliora nettamente la qualità dell'immagine e consente di ottenere prestazioni molto interessanti.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il trailer di lancio di Resident Evil Requiem è ricco di atmosfera