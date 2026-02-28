Il trailer di lancio di Resident Evil Requiem è ricco di atmosfera

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil Requiem: il nuovo capitolo della saga survival horror, disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si presenta con un montaggio ricco di atmosfera.

Il video introduce i due protagonisti, Grace Ashcroft e Leon Kennedy, che si ritrovano ad affrontare insieme una situazione da incubo, come da tradizione per Resident Evil: i due dovranno scoprire cosa si nasconde dietro alcuni eventi, e la risposta non sarà piacevole.

Fra orde di zombie, virus letali, presenze inquietanti e il ritorno di alcuni scenari iconici, Requiem punta a miscelare gli elementi horror degli ultimi due episodi con l'azione che caratterizzava le avventure dei suoi protagonisti più celebri.

Una soluzione sulla carta davvero affascinante, ma che esprime appieno il suo indubbio potenziale? Come detto il gioco è disponibile da oggi, dunque fateci sapere quali sono state le vostre sensazioni.