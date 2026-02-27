La guerra dei noodles continua con lo spot degli Umbrella Noodles di Resident Evil Requiem

Continua l'iniziativa di Capcom legata agli Umbrella Noodles , che pare potrebbero diventare un prodotto vero e proprio o fare parte di qualche iniziativa dell'azienda Nissin. Proprio pochi giorni fa l'account ufficiale della serie horror aveva annunciato che Umbrella Corporation stava intentando una causa fittizia contro Nissin , per le troppe somiglianze tra le sue "Umbrella Noodles" e le celebri Cup Noodles. Come saprete, Umbrella Corporation è la multinazionale immaginaria che causa la maggior parte dei problemi nei Resident Evil. Comunque sia, ora c'è anche uno spot ufficiale degli Umbrella Noodles, legato naturalmente al lancio di Resident Evil Requiem .

Le venderanno mai

Lo spot è stato realizzato in collaborazione con Yume Group e vede la partecipazione del presidente dell'azienda Shigehiro Ishida e della cantante Yuri Hoshina, affiancati dai protagonisti di Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft e Leon Kennedy.

A differenza del bundle ufficiale "Resident Evil Requiem Terrifying Nightmare Set" venduto da Yume Group, compagnia specializzata nella vendita diretta al consumatore di prodotti a prezzi scontati, le Umbrella Noodles non sembrano essere effettivamente in commercio. Almeno non per ora. Non sono presenti link a negozi o siti di acquisto e la maggior parte dello spot si concentra in realtà sull'ultimo capitolo della serie.

Difficile dire se mangeremo mai Umbrella Noodles. Quantomeno, se li mangeranno i giapponesi. Comunque sia è interessante vedere che in patria, Capcom adotti una strategia di marketing così allegra.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC.