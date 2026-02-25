La Umbrella Corporation di Resident Evil ha fatto causa a un produttore di Noodles

Umbrella Corporation, la compagnia della serie Resident Evil che non annuncia mai esuberi perché i dipendenti in eccesso finiscono per provare a mangiarsi a vicenda, avrebbe fatto causa alla Nissin Foods per violazione di proprietà intellettuale. Secondo l'account giapponese ufficiale del franchise, i celebri Cup Noodles di Nissin sarebbero troppo simili agli "Umbrella Noodles", un prodotto immaginario legato all'universo della saga, spingendo così la compagnia a rivolgersi al tribunale di Raccoon City. Naturalmente si tratta di una causa fittizia, anche se ci piacerebbe capire come venga amministrata la giustizia in quel di Racoon City.
La guerra dei Noodles
Il marchio Umbrella Noodles è in realtà un easter egg presente nella serie fin dai tempi di Resident Evil Outbreak, apparso anche in Resident Evil 3, dove tra le strade di Raccoon City si possono trovare pubblicità del prodotto.
Chiaramente Umbrella non ha alcuna possibilità di vincere, a meno che i legali di Nissin non vengano mangiati per sbaglio in tribunale, visto che i Cup Noodles di Nissin esistono dal 1971, mentre la compagnia di Resident Evil è stata fondata nel 1968 come azienda farmaceutica (con attività segrete nel campo delle armi biologiche). Insomma, seppur non dichiarata in maniera esplicità, si tratta evidentemente di una trovata di marketing.
A rafforzare l'idea che sia uno scherzo, un finto spot mostra un dipendente Umbrella spiegare come "rimediare" all'acquisto dei Cup Noodles: aggiungendo salsa al basilico e trippa si potrebbe ricreare il sapore degli Umbrella Noodles con un tasso di successo del 99,9%, anche se con qualche effetto collaterale.
Lo spot mostra anche imamgini di Resident Evil Requiem, in uscita in questi giorni. Più precisamente, il 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC Insomma, più chiaro di così...