La Umbrella Corporation di Resident Evil ha fatto causa a un produttore di Noodles

Umbrella Corporation, la compagnia della serie Resident Evil che non annuncia mai esuberi perché i dipendenti in eccesso finiscono per provare a mangiarsi a vicenda, avrebbe fatto causa alla Nissin Foods per violazione di proprietà intellettuale. Secondo l'account giapponese ufficiale del franchise, i celebri Cup Noodles di Nissin sarebbero troppo simili agli "Umbrella Noodles", un prodotto immaginario legato all'universo della saga, spingendo così la compagnia a rivolgersi al tribunale di Raccoon City. Naturalmente si tratta di una causa fittizia, anche se ci piacerebbe capire come venga amministrata la giustizia in quel di Racoon City.