La storia di The Batman 2 è "innovativa e pericolosa": "non potremmo puntare più in alto di così"

L'attesa per The Batman 2 è ancora lunga e molti fan faticano a contenere il desiderio di rivedere in azione questa versione dell'Uomo Pipistrello, ma per fortuna abbiamo ora alcuni commenti riguardo alla storia alla base del nuovo film con Robert Pattinson.

Cosa ha detto il co-sceneggiatore di The Batman 2

Rispondendo a un utente che ha commentato positivamente il primo film e ha dichiarato il proprio interesse per il seguito, Tomlin ha scritto: "Abbiamo lavorato duramente per raccontare una storia degna del personaggio. Qualcosa che sembri innovativo e pericoloso. Non potremmo puntare più in alto di così. Non vedo l'ora che le persone lo vedano e di poterne parlare approfonditamente. Non riesco nemmeno a descrivere cosa significhi questo film per me."

Purtroppo non sappiamo praticamente nulla della trama di The Batman 2, né dei nemici che vedremo in azione, sebbene ovviamente i fan abbiano la propria idea a riguardo.

Sappiamo però, grazie alle dichiarazioni di James Gunn stesso (co-presidente di DC Studios), che The Batman non è da considerarsi "canonico" all'interno del nuovo corso dell'universo cinematografico della DC.

In chiusura, vi chiedete se The Batman 2 includerà davvero Robin? James Gunn risponde infine ai rumor.