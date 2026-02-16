2

La storia di The Batman 2 è "innovativa e pericolosa": "non potremmo puntare più in alto di così"

Il co-sceneggiatore di The Batman 2, la pellicola con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello, ha speso qualche parola su ciò che possiamo aspettarci dalla trama.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/02/2026
Robert Pattinson nei panni di The Batman

L'attesa per The Batman 2 è ancora lunga e molti fan faticano a contenere il desiderio di rivedere in azione questa versione dell'Uomo Pipistrello, ma per fortuna abbiamo ora alcuni commenti riguardo alla storia alla base del nuovo film con Robert Pattinson.

A parlarne è il co-sceneggiatore Mattson Tomlin, che ha scritto tramite i propri canali social.

Cosa ha detto il co-sceneggiatore di The Batman 2

Rispondendo a un utente che ha commentato positivamente il primo film e ha dichiarato il proprio interesse per il seguito, Tomlin ha scritto: "Abbiamo lavorato duramente per raccontare una storia degna del personaggio. Qualcosa che sembri innovativo e pericoloso. Non potremmo puntare più in alto di così. Non vedo l'ora che le persone lo vedano e di poterne parlare approfonditamente. Non riesco nemmeno a descrivere cosa significhi questo film per me."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Purtroppo non sappiamo praticamente nulla della trama di The Batman 2, né dei nemici che vedremo in azione, sebbene ovviamente i fan abbiano la propria idea a riguardo.

I requisiti PC di Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro sono cambiati: richiede meno RAM I requisiti PC di Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro sono cambiati: richiede meno RAM

Sappiamo però, grazie alle dichiarazioni di James Gunn stesso (co-presidente di DC Studios), che The Batman non è da considerarsi "canonico" all'interno del nuovo corso dell'universo cinematografico della DC.

In chiusura, vi chiedete se The Batman 2 includerà davvero Robin? James Gunn risponde infine ai rumor.

