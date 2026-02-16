La storia di The Batman 2 è "innovativa e pericolosa": "non potremmo puntare più in alto di così"

L'attesa per The Batman 2 è ancora lunga e molti fan faticano a contenere il desiderio di rivedere in azione questa versione dell'Uomo Pipistrello, ma per fortuna abbiamo ora alcuni commenti riguardo alla storia alla base del nuovo film con Robert Pattinson.
A parlarne è il co-sceneggiatore Mattson Tomlin, che ha scritto tramite i propri canali social.
Cosa ha detto il co-sceneggiatore di The Batman 2
Rispondendo a un utente che ha commentato positivamente il primo film e ha dichiarato il proprio interesse per il seguito, Tomlin ha scritto: "Abbiamo lavorato duramente per raccontare una storia degna del personaggio. Qualcosa che sembri innovativo e pericoloso. Non potremmo puntare più in alto di così. Non vedo l'ora che le persone lo vedano e di poterne parlare approfonditamente. Non riesco nemmeno a descrivere cosa significhi questo film per me."
Purtroppo non sappiamo praticamente nulla della trama di The Batman 2, né dei nemici che vedremo in azione, sebbene ovviamente i fan abbiano la propria idea a riguardo.
Sappiamo però, grazie alle dichiarazioni di James Gunn stesso (co-presidente di DC Studios), che The Batman non è da considerarsi "canonico" all'interno del nuovo corso dell'universo cinematografico della DC.
In chiusura, vi chiedete se The Batman 2 includerà davvero Robin? James Gunn risponde infine ai rumor.