Sacred 2 Remaster ha una data d'uscita ufficiale

THQ Nordic ha annunciato la data d'uscita del gioco di ruolo d'azione Sacred 2 Remaster , che se ricordate qui da noi in Italia era acquistabile in edicola a prezzo budget fin dal lancio. L'Ancaria in alta definizione vi aspetta a partire dall' 11 novembre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Su PC costerà 19,99 euro, mentre su console 29,99 euro.

Lo scontro continua

Sacred 2 Remaster riprone questo piccolo classico del genere, considerato uno dei concorrenti più acerrimi di Diablo 2, migliorandone il sistema di combattimento, l'interfaccia e aggiungendo il supporto completo per i controller. Inoltre la grafica è stata rivista per renderla più in linea con un'esperienza moderna.

I giocatori potranno scegliere tra sei eroi e tracciare il proprio cammino in un enorme mondo aperto ricco di missioni, battaglie e tesori nascosti.

L'edizione rimasterizzata include tutte le espansioni e gli aggiornamenti, offrendo l'esperienza definitiva sia per chi torna sul campo di battaglia sia per chi esplora Ancaria per la prima volta.

La storia racconta di un mondo sull'orlo dell'abisso, Ancaria. La T-Energy, la misteriosa fonte di potere che un tempo portò prosperità, ora alimenta corruzione, conflitti e caos. Nel mezzo di guerra e tradimenti, sei eroi si levano, ciascuno con il proprio destino, le proprie abilità e il proprio cammino in un mondo aperto vivo e pulsante.