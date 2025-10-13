0

Banishers: Ghosts of New Eden è in offerta su Amazon, acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su Banishers: Ghosts of New Eden, titolo per PS5 che viene venduto al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/10/2025
Banishers: Ghosts of New Eden
Banishers: Ghosts of New Eden
Banishers: Ghosts of New Eden
Articoli News Video Immagini

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'ottima promo per chiunque sia alla ricerca di un nuovo titolo per la propria PS5. Banishers: Ghosts of New Eden, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 22% ed un prezzo finale d'acquisto di 30,45€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il titolo in offerta direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Banishers: Ghosts of New Eden per PlayStation 5 è un RPG d'azione narrativo che ti trasporta in un mondo affascinante e ricco di misteri, dove le tue scelte avranno un impatto profondo sul destino dei vivi e dei morti.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni di Antea Duarte e Red mac Raith, due cacciatori di fantasmi legati da amore e destino, dovrai affrontare entità sovrannaturali utilizzando una combinazione di magia, armi e poteri spirituali. Il gioco offre un sistema di combattimento dinamico che consente di alternare tra i due protagonisti, sfruttando le loro abilità complementari per sconfiggere nemici potenti e liberare le anime perdute.

Banisher: The New Eden
Banisher: The New Eden

Man mano che progredisci, potrai sbloccare nuove attrezzature e potenziamenti, migliorando le capacità dei Banishers e adattando il tuo stile di gioco alle sfide più impegnative. Per ulteriori approfondimenti puoi dare uno sguardo alla nostra recensione del gioco.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Banishers: Ghosts of New Eden è in offerta su Amazon, acquistalo al suo minimo storico