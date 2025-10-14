Nintendo Switch Lite è in sconto su AliExpress: risparmiate ulteriormente con il nostro coupon

In questo caso il prodotto è venduto dalla Spagna , con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Nintendo Switch Lite in sconto per pochi giorni

Si tratta di una console portatile compatta e leggera. A differenza della classica console Nintendo Switch, questo modello non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare, ma è una valida alternativa se volete giocare in comodità e senza spendere troppo. Inoltre, è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch ed è perfetta sia per giocare da soli che in compagnia di amici, grazie al multiplayer online o wireless locale con amici che possiedono già una console.

Console Nintendo Switch Lite

Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.