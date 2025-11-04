App Store arriva ufficialmente sul web con una nuova interfaccia

App Store approda ufficialmente sul web con un'interfaccia aggiornata e accessibile a tutti. Dapprima questo sito fungeva più che altro da vetrina, con molte limitazioni che impedivano quindi di navigare all'interno delle sezioni. Stavolta è possibile esplorare, visualizzare e filtrare i vari contenuti per qualsiasi dispositivo. Insomma, si tratta quindi di una vera e propria piattaforma completa e funzionale.

La nuova interfaccia Apple ha riprogettato l'interfaccia web affinché potesse essere realmente utilizzabile. Dapprima, lo ricordiamo, era possibile visualizzare le singole pagine delle app, ma si poteva navigare all'interno dell'app. Insomma, non era particolarmente funzionale. In questo caso potrete sfogliare le varie applicazioni in base alla categoria e ai dispositivi, che si tratti di iPhone, iPad, Vision o Watch. App Store sul web Questa versione dell'App Store, attualmente, non consente di scaricare app dal web, ma non è detto che non possa accadere in futuro. Come potete vedere dal nostro screenshot, l'interfaccia è molto semplice e suddivisa in varie categorie, dai giochi alle applicazioni come social o altro ancora (ad esempio YouTube, Audible, Instagram e simili). Per una ricerca ancora più approfondita, è possibile cliccare direttamente su "Foto e Video", oppure su "Produttività" o "Salute e Fitness".