Marvel e Insomniac Games collaboreranno "per molti anni a venire": cosa arriverà dopo Wolverine?

Dopo queste due IP, ci sarà forse spazio per titoli originali o per far tornare in azione Ratchet & Clank? Difficile dirlo, ma una cosa è certa: Marvel è ben felice della collaborazione e desidera farla proseguire per molti anni.

Insomniac Games negli ultimi anni si è profondamente dedicata ai giochi targati Marvel. Non solo ha realizzato tre capitoli (con alcuni DLC) di Spider-Man, ma è sempre più vicina a pubblicare Marvel's Wolverine.

Le parole del capo di Marvel Games

Parlando con Game Informer, Haluk Mentes - general manager di Marvel Games - ha affermato che gli sviluppatori di Insomniac Games sono "cari amici" e ha suggerito che la collaborazione con il team di Sony proseguirà anche dopo Marvel's Wolverine.

Ha affermato: "Cerchiamo attivamente collaboratori che vogliano assumersi lo stesso tipo di impegno. Come spesso accade, una volta completato un progetto insieme, anche loro diventano parte della "Marvel". Marvel's Wolverine, realizzato con i nostri cari amici di Insomniac Games, è forse l'esempio perfetto di questa filosofia."

"Lavoriamo insieme da oltre un decennio e abbiamo sviluppato una tale intesa attraverso diversi giochi di Marvel's Spider-Man che, quando finalmente è arrivato il momento di rimettere in scena Logan in modo spettacolare e viscerale, era ovvio per tutti nel nostro team che Insomniac fosse la scelta perfetta. È stata la nostra cultura condivisa e i nostri valori comuni a unirci, e siamo molto orgogliosi di continuare a collaborare per molti anni a venire."

Ricordiamo che ufficialmente non sono noti i piani di Insomniac Games dopo la pubblicazione di Marvel's Wolverine. Tramite documenti ottenuti illegalmente da un leak di Insomniac Games, sappiamo che la compagnia ha dei piani per dei giochi sugli X-Men, ma non ci sono dettagli e tutto può cambiare in ogni momento. Inoltre, i rumor parlano sempre di un gioco su Venom e di un Marvel's Spider-Man 3.

Dovremo vedere cosa sarà annunciato, ma dalle parole di Marvel pare chiaro che Insomniac Games continuerà a focalizzarsi sui titoli supereroistici.