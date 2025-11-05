Motorola Edge 60 Neo: lo smartphone con Moto AI è disponibile su Amazon Italia

Il Motorola Edge 60 Neo con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è ora disponibile su Amazon Italia a 399,00€. Un'occasione ideale per chi cerca un telefono elegante, potente e già pronto per il futuro grazie a Android 15 e alla nuova piattaforma Moto AI. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Il nuovo Edge 60 Neo sfrutta il processore MediaTek Dimensity 7400 per offrire potenza e fluidità anche nelle sessioni più impegnative, supportato da una gestione intelligente della RAM che può estendersi fino a 24 GB dinamici. Grazie alla Moto AI, lo smartphone introduce funzioni avanzate di apprendimento automatico, migliorando la qualità delle foto, la gestione energetica e le interazioni quotidiane con l'utente.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP, un ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre la fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie nitidi e naturali in qualsiasi condizione di luce.