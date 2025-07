Ci saranno altri film dopo The Legend of Zelda? Nintendo non commenta, ma suggerisce di sì

Durante una sessione di domande e risposte svoltasi in occasione dell'85ª Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, a Nintendo è stato chiesto se ci saranno altri film, dopo quello di The Legend of Zelda e dopo il secondo film di Mario. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, non ha fornito dettagli in merito, ma ha confermato che l'azienda continuerà a operare in ambito cinematografico, suggerendo che qualcosa ci sarà, ma che non ne può ancora parlare.

Nintendo al cinema

La domanda nasce probabilmente dal volere un impegno a lungo termine di Nintendo in un settore che si sta rivelando vincente: "Vorremmo sapere quali sono i vostri piani per il futuro del settore audiovisivo. Esiste la possibilità che produciate nuove opere audiovisive sfruttando IP di vostra proprietà diverse da Mario e Zelda?"

Il film di Super Mario è stato un grande successo

Furukawa ha risposto: "Nell'aprile del 2023, la nostra azienda ha distribuito nelle sale cinematografiche Super Mario Bros. - Il Film. Fortunatamente, riteniamo di aver ricevuto reazioni positive da moltissime persone in tutto il mondo. Per il futuro, oltre a prevedere l'uscita nelle sale di un nuovo film d'animazione di "Super Mario" nell'aprile del 2026, abbiamo in programma la distribuzione di un film live-action di "The Legend of Zelda" nel maggio del 2027."

L'obiettivo dei film non è solo quello di avere successo al cinema, ma anche di dare forza a ciò che Nintendo sa fare meglio: "Per continuare a rivitalizzare in modo sostenibile il nostro core business, ovvero il settore delle console per videogiochi che integra hardware e software, in linea con la nostra strategia di 'ampliare il numero di persone che entrano in contatto con le IP Nintendo', negli ultimi anni abbiamo portato avanti diverse iniziative al di fuori del mondo delle console. Il settore audiovisivo è una di queste. Anziché limitarci a concedere in licenza le nostre IP a case di produzione cinematografiche, siamo noi stessi a essere coinvolti attivamente e in modo profondo nella produzione, effettuando anche investimenti dove necessario. In questo modo, procediamo con una struttura che ci permette di avere un solido controllo anche sull'aspetto qualitativo.

Riguardo ai progetti successivi al film di "The Legend of Zelda", al momento non possiamo rivelare nulla, ma stiamo lavorando a diverse altre iniziative."

Chissà, magari un giorno vedremo un film sulla serie Metroid. Intanto che aspettiamo, ripassiamo la ricetta segreta di Nintendo per realizzare i suoi capolavori.