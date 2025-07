Ecco come Nintendo vuole contrastare i rischi derivanti dall'aumento dei costi di produzione dei giochi

L'aumento dei costi di sviluppo dei videogiochi è un problema che ha colpito duramente l'intera industria. Durante la sua 85ª Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, a Nintendo è stato chiesto un parere sull'argomento e su come sia legato ai tempi di sviluppo, alle dimensioni dei team, alla scala dei giochi e ad altri fattori. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ne ha approfittato per spiegare i diversi modi con cui Nintendo intende ridurre i rischi .

Ridurre i rischi

La domanda ha legato il problema dei costi all'aumento di potenza di Nintendo Switch 2: "Siamo preoccupati che l'aumento delle prestazioni di Nintendo Switch 2 possa far lievitare i costi di sviluppo dei giochi, portando di conseguenza a un aumento del prezzo dei software e, in ultima analisi, a una diminuzione del numero di persone che si avvicinano ai videogiochi. Vorremmo sapere quali contromisure avete previsto."

Donkey Kong Bananza è la prossima hit di Nintendo

Furukawa ha quindi spiegato che "Lo sviluppo dei videogiochi negli ultimi tempi è cresciuto di scala e richiede periodi più lunghi, e di conseguenza anche i costi di sviluppo sono aumentati. Il settore dei videogiochi è per sua natura un business ad alto rischio, ma riconosciamo che con l'aumento dei costi di sviluppo, il rischio è diventato ancora più elevato."

I team di Nintendo stanno collaborando per capire come muoversi: "Anche in un contesto di sviluppo su larga scala e a lungo termine, i nostri team di sviluppo stanno studiando varie soluzioni per capire come mantenere il nostro approccio tradizionale alla creazione. Riteniamo che sia fondamentale riuscire a sviluppare nel modo più efficiente possibile, pur effettuando gli investimenti necessari."

"Inoltre, crediamo che sia possibile sviluppare anche videogiochi che, pur avendo un periodo di sviluppo breve, facciano pensare ai nostri clienti: 'Questa è un'idea interessante'. Riteniamo che questa possa essere una delle contromisure alla preoccupazione che i costi di sviluppo e i prezzi dei giochi non facciano altro che aumentare, pertanto intendiamo continuare a esaminare la questione internamente da vari punti di vista."

Insomma, non cè un'unica soluzione, ma si stanno seguendo diverse strade. Del resto la vita commerciale di Nintendo Switch 2 è ancora lunga, quindi c'è tempo per studiare la situazione.