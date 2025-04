The Sinking City Remaster è stato annunciato: sarà gratuito per alcuni giocatori

C'è anche una buona notizia. Se possedete il gioco su PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S , la versione Remaster sarà completamente gratuita. Per ora non c'è una data di uscita ne un trailer, ma potete vedere delle immagini comparative poco sotto.

Lo sviluppatore ucraino Frogwares - come parte della propria campagna Kickstarter per The Sinking City 2 - ha svelato che è in arrivo una versione rimasterizzata del primo capitolo della serie chiamata semplicemente The Sinking City Remaster .

I dettagli su The Sinking City Remaster

Il team di sviluppo ricorda prima di tutto, in un comunicato ufficiale, che manca poco alla fine della campagna Kickstarter di The Sinking City 2, che ha raggiunto per ora il 400% dei fondi minimi richiesti ma ha ancora qualche obiettivo da raggiungere.

Parlando invece di The Sinking City Remaster, viene detto che sarà sviluppato con Unreal Engine 5. Il capitolo originale del 2019 usava invece Unreal Engine 4. Questo ovviamente permette una serie di miglioramenti grafici.

Possiamo aspettarci infatti che le ambientazioni siano più dettagliate, così come texture in 4K e riflessi migliorati. Inoltre, ci sarà il supporto all'upscaling tramite DLSS, FSR e TSR.

Infine, potrete anche trovare una modalità fotografica così da poter realizzare scatti degli scorci più terrificanti del videogioco. Ricordiamo che The Sinking City è un gioco a mappa aperta investigativo, con alcuni elementi d'azione e di sopravvivenza.

Inoltre, Frogwarts ha dato il via a una compagna promozionale per The Sinking City 2. Il team chiede ai giocatori di inviare una breve registrazione della propria voce dicendo la parola "Yes" (in inglese). Si deve però farlo con un tono "lovecraftiano", urlando, facendo versi o sussurrando.

100 persone saranno selezionate casualmente e la loro voce sarà usata per creare un coro vocale per il personaggio Yog-Sothoth, il dio lovecraftiano del tempo, che è presente nel videogioco. Il nome dei selezionati apparirà anche nei crediti.

Inoltre, tali giocatori vinceranno anche una copia gratuita di The Sinking City 2 Collector's Edition, che di norma è disponibile in numero limitato per chi fa il pre-acquisto durante la campagna Kickstarter.

Il file audio deve essere in formato .wav oppure .mp3, da 44,1 KHz e con peso massimo di 10 MB. Se volete partecipare, dovete solo registrarvi e compilare questo modulo. Avete tempo fino al 3 aprile, a mezzogiorno, quindi mettetevi subito all'opera.

Se volete partecipare sostenere The Sinkgin City 2 su Kickstarter dovete solo andare a questo indirizzo.