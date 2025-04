Vivo X200 Ultra vuole sostituire la tua fotocamera con le sue funzionalità

Vivo ha presentato ufficialmente il nuovo X200 Ultra, uno smartphone pensato per chi prende sul serio la fotografia mobile. Il dispositivo è stato lanciato in Cina con l'ambizione di offrire un'esperienza fotografica paragonabile a quella di una reflex digitale, grazie a una serie di caratteristiche avanzate e a un Photographer Kit opzionale che trasforma lo smartphone in un vero e proprio strumento professionale.

Photographer Kit: grip, batteria e lente Zeiss

Per chi vuole un'esperienza ancora più vicina a quella di una fotocamera tradizionale, Vivo propone il Photographer Kit come accessorio opzionale. Il kit include un grip ergonomico con batteria integrata da 2.300 mAh, che si somma alla batteria principale del telefono da 6.000 mAh, per garantire autonomia estesa. Il grip aggiunge anche un tasto per la registrazione video, una ghiera di controllo personalizzabile e una levetta per lo zoom. La presenza di una tracolla lo rende anche più comodo da maneggiare per lunghe sessioni.

Il Photographer Kit

Il punto forte del kit è però l'obiettivo Zeiss 2.35x, che si aggancia allo smartphone tramite adattatori e porta lo zoom ottico da 3.7x a 8.7x, espandendo significativamente le capacità di ingrandimento senza perdita di qualità. Per scoprire tutto sul fratello minore, il Vivo X200 Pro, vi lasciamo alla nostra recensione.