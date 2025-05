Nothing Phone (3) punta in alto: confermato un netto aumento di prezzo per il nuovo flagship

Anche se il design del dispositivo è rimasto nascosto in una clip sfocata, il messaggio è chiaro: Nothing sta alzando l'asticella , e con essa anche il prezzo. Pei ha infatti dichiarato che il Phone (3) avrà un costo indicativo attorno alle 800 sterline, una cifra che si traduce in circa 1000 dollari negli Stati Uniti, uno dei mercati chiave in cui il dispositivo verrà lanciato.

Durante un segmento speciale pubblicato sul canale YouTube di Android, Carl Pei, fondatore di Nothing, ha svelato nuovi dettagli sul prossimo Nothing Phone (3) , previsto per l'estate 2025. Il dispositivo è stato definito dallo stesso Pei come il primo "vero flagship" dell'azienda, con l'intento dichiarato di puntare a materiali premium, potenza di alto livello e software evoluto rispetto ai precedenti modelli.

Finora Nothing si era posizionata come un'alternativa "di design" e ben costruita nella fascia media-premium , offrendo un'esperienza Android unica grazie al suo stile minimalista, l'interfaccia Glyph e un software pulito. Con Phone (3), invece, l'azienda sembra voler sfidare direttamente i big del settore, proponendosi nella stessa fascia di prezzo di Galaxy S25, Pixel 9 Pro e iPhone 16.

Carl Pei scommette tutto sulla visione “flagship”

"Stiamo andando all in," ha dichiarato Carl Pei nel video, ribadendo che il prossimo Phone (3) sarà un dispositivo pensato per alzare il livello complessivo dell'offerta Nothing. Anche se i dettagli tecnici non sono ancora stati rivelati, Pei parla di "major performance upgrades" e di un software che porterà l'esperienza utente a un nuovo livello. L'obiettivo è chiaro: passare da outsider ambizioso a concorrente diretto nella fascia alta del mercato.

Il teaser è stato condiviso come una sorta di "post-credit" alla diretta The Android Show, e ha voluto posizionare il brand Nothing accanto a nomi come Samsung, Motorola, Xiaomi e Google, tutti protagonisti di brevi clip nel nuovo format "Device Showcase" pubblicato da Android.