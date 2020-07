Microsoft Flight Simulator: la beta comincia oggi, nuovi inviti presto e marketplace

Asobo Studios ha condiviso tante novità per Microsoft Flight Simulator. Tutti coloro che hanno fatto parte del'alpha, per esempio, da oggi possono entrare nella closed beta. Coloro che non ne fanno parte avranno una chance di ottenere un nuovo invito a partire dal 23 luglio 2020. Un'altra interessante aggiunta è l'apertura del marketplace per le terze parti, ovvero il luogo dove gli utenti possono mettere in vendita le loro creazioni.

In previsione dell'uscita di Microsoft Flight Simulator, che ricordiamo avverrà anche attraverso una gargantuesca edizione fisica da dieci dischi, Asobo Studios ha accelerato i temi di sviluppo. Da oggi tutti coloro che facevano parte dell'alpha hanno la possibilità di giocare alla Closed Beta.

Chi non ha questa fortuna, potrà tentare di ottenere un codice del gioco a partire dal 23 luglio. Durante l'evento di lancio di Xbox Series X, con molta probabilità, Microsoft annuncerà come poter accedere prima del tempo al suo simulatore di volo.

Le novità non sono finite qui: per la prima volta nella sua storia, infatti, un Flight Simulator avrà un marketplace per le terze parti integrato. In questo modo chiunque potrà creare dei contenuti per il gioco e metterli in vendita al prezzo desiderato, così da dare ai giocatori uno strumento per espandere potenzialmente all'infinito il gioco.

Per chiudere vi lasciamo con la solita carrellata di incredibili immagini.