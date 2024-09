La stazione di ricarica per il controller DualSense è in sconto con anche un coupon su Amazon

Se avete vi capita un po' troppo spesso di avere il controller DualSense di PS5 scarico e di aver bisogno di collegarlo con il cavo, con tutte le scomodità connesse, mentre giocate, allora la soluzione migliore è acquistare una stazione di ricarica per il controller DualSense (normale o Edge). Su Amazon potete trovare in promozione un caricatore KDD, con anche un coupon da attivare nella pagina prodotto. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è quello con anche il coupon attivo. Quando aprirete la pagina prodotto vedrete un prezzo più alto, perché il coupon non è ancora attivo. Il prezzo finale sarà visibile unicamente nella pagina di pagamento. Il caricatore è spedito da Amazon.

I dettagli sulla stazione di ricarica per controller DualSense di PS5

Questo dispositivi è il più venduto nella sua categoria su Amazon Italia, al momento della scrittura. La base di ricarica per DualSense di PS5 permette di tenere collegati due controller in contemporanea. Inoltre, dispone di luci LED RGB per personalizzare l'estetica e anche di due indicatori LED che segnalano lo stato di ricarica dei due DualSense.

Dove attivare il coupon nella pagina prodotto

La base di ricarica promette una carica completa di un controller per PlayStation 5 in due ore. In questo modo, se avete due o tre controller, potete tenere quelli che non state usando in carica e quando quello attivo si scarica scambiarlo. In alternativa, alla fine di ogni sessione di gioco potete collegarlo per caricarlo e trovarlo pronto alla successiva volta.