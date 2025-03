Il periodo di uscita di Wuchang: Fallen Feathers su PC, PS5, Xbox e Game Pass è stato svelato da Digital Bros

L'ultimo resoconto finanziari per gli azionisti infatti suggerisce che il promettente souls-like ambientato in Cina realizzato da Leenzee Games dovrebbe arrivare su PS5, Xbox Series X|S e PC, nonché all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, durante il terzo trimestre dell'anno, ovvero tra il primo di luglio e il 30 settembre .

Cosa sappiamo di Wuchang: Fallen Feathers

La compagnia infatti ha comunicato che durante il primo trimestre del nuovo anno fiscale (per l'appunto 1 luglio - 30 settembre) prevede un ritorno positivo dato dai "ricavi delle vendite di Blades of Fire, gli effetti delle campagne promozionali programmate per giugno 2025 e di beneficiare del lancio dell'attesissimo videogioco Wuchang: Fallen Feathers, che fino ad oggi ha attirato oltre 95.000 follower su Steam", si legge nell'ultima relazione per gli investitori.

Per chi non lo conoscesse, Wuchang: Fallen Feathers è un action GDR di stampo souls-like ambientato ina una versione fantasy ed estremamente oscura della Cina del 1647, un'era turbolenta caratterizzata da grandi crisi interne e minacce esterne. Noi vestiremo i panni di una piratessa affetta da amnesia, che si imbarca in un viaggio nelle lande di Shu in Cina, una terra martoriata da guerre interne e il Feathering, una maledizione che sta trasformando la popolazione in orripilanti mostri. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Wuchang: Fallen Feathers.