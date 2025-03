Split Fiction ha la media voti più alta del 2025, è il miglior risultato per un gioco EA da 13 anni

Non solo, al momento l'avventura cooperativa a metà tra fantasy e sci-fi di Hazelight Studios è il titolo con il metascore più alto tra quelli pubblicati nel 2025 . È sopra a due pesi massimi come Monster Hunter Wilds, secondo con una media voti di 90, e Kingdom Come: Deliverance 2, terzo con un punteggio di 88.

Split Fiction è stato accolto in maniera entusiastica da parte della critica, tanto che può vantare un'impressionante media voti del 91 stando al sito aggregatore Metacritic, il miglior risultato per un gioco pubblicato da EA da 13 anni a questa parte.

Grande successo anche su Steam

Anche i voti elargiti dagli utenti su Metacritic sono molto alti, con una media di 8,6 su 84 recensioni, la stessa di Kingdom Come: Deliverance 2. Anche su Steam sta andando alla grande: ha una percentuale di valutazioni positive del 98% e nei primi giorni dal lancio ha raggiunto un picco di quasi 200.000 giocatori contemporanei.

Come accennato in apertura, Split Fiction è anche il primo gioco pubblicato da Electronic Arts ad avere una media voti su Metacritic superiore a 90 da tredici anni a questa parte. L'ultimo titolo ad aver raggiunto questo risultato è stato Mass Effect 3 nel 2012 con una media di 93. Se non conoscete Split Fiction e vi state chiedendo come mai stia riscuotendo consensi così positivi, vi consigliamo caldamente di leggere la nostra recensione.