Bambas! abbiamo giocato un curioso simulatore in cui noi siamo due scarpe

Che i videogiochi indie possano essere strani lo sappiamo un po' tutti, ma ogni tanto arriva qualcosa che è effettivamente particolare, almeno in un modo in cui non te lo aspetti. Parliamo di Bambas! , che abbiamo avuto modo di provare in versione demo su Steam tramite il Next Fest (il gioco è previsto anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch). Di che si tratta? Beh, è un gioco in cui noi siamo un paio di scarpe.

Bambas! è un… simulatore di scarpe?

Precisamente, Bambas! è il più letterale esponente del genere "walking simulator", in quanto quello che dobbiamo fare è camminare, ma ovviamente non è semplice come dirlo. Prima di tutto, abbiamo il controllo separato di piede destro e piede sinistro (le gambe non ci sono, a chi sono mai servite?). Con R2 e L2 solleviamo le scarpe e con le rispettive levette analogiche possiamo muoverle in un raggio limitato.

Ovviamente non possiamo portare le calzature in direzioni completamente diverse e non possiamo incrociarle più di tanto, ma fortunatamente Bambas! non mira a un esagerato realismo, quindi possiamo anche camminare in un modo che ci spaccherebbe le ginocchia se ce le avessimo. Anche volendo, soprattutto nei primi minuti, sarebbe un po' difficile muoversi in modo particolarmente elegante perché bisogna veramente capire come fare a sfruttare al meglio il sistema di controllo. In una mezz'ora abbiamo appreso la fine arte della passeggiata, ma non possiamo ancora definirci dei maestri delle superfici elevate.

In Bambas! infatti non dobbiamo solo camminare, ma possiamo anche sfruttare le altezze per arrampicarci in giro, salire sopra il livello della strada sfruttando panchine, automobili e non solo. Arrivati a questo punto però vi starete chiedendo esattamente cosa si deve fare in questo videogioco.