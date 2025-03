Su Steam sono iniziati i saldi di Plaion, con Dead Island 2, Kingdom: Come Deliverance e System Shock

Tra le promozioni in evidenza c'è Dead Island 2 , al momento proposto con uno sconto del 50% al prezzo di 24,99 euro. Anche le espansioni e il Pass che le comprende tutte sono in promozione ed è possibile risparmiare ulteriormente comprando il pacchetto completo della Ultimate Edition, proposta a 34,99 euro, anche in questo caso con una riduzione del 50%.

Le altre offerte in evidenza

Se ancora non avete mai giocato alla serie Kingdom Come: Deliverance, potrebbe interessarvi l'offerta sul primo episodio, ora disponibile a solo 7,49 euro o a 9,99 euro per la Royal Edition che include tutti i DLC con missioni aggiuntive e altri contenuti. Anche il remake di System Shock è in forte sconto e ora potete aggiungerlo alla vostra collezione per 14,79 euro anziché i canonici 39,99 euro. Tra le offerte segnaliamo anche Payday 3 a 11,99 euro, Sanints Row a 5,99 euro, Nobody Wants to Die a 14,99 euro, Chorus e Road 96 entrambi a 4,99 euro.

Uno scatto dal primo Kingdom Come: Deliverance

Tutte le offerte di Plaion su Steam saranno attive fino al 13 marzo, dunque avete pochi giorni per approfittarne. Trovate l'elenco completo degli sconti a questo indirizzo. Segnaliamo che anche Nacon ha lanciato le proprio promozioni, incluso Robocop: Rogue City a prezzo stracciato.