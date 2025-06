Hisense U7Q PRO e U8Q: le nuove TV Mini-LED Pro a 165Hz che ridefiniscono l'esperienza visiva

"Con l'introduzione dei modelli U7Q PRO e U8Q ", ha dichiarato Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia, Hisense rinnova il proprio impegno verso l'eccellenza tecnologica nel settore TV. Questi Mini-LED a 165 Hz rappresentano il punto di arrivo di ricerca e ingegneria applicata, dedicati a chi non si accontenta. Sia nel mondo del gaming che nell'home theater, offriamo prestazioni di alto livello, grazie a soluzioni che uniscono intelligenza artificiale, potenza di elaborazione e cura costruttiva. Siamo certi che U7Q PRO e U8Q diventeranno rapidamente un riferimento per chi cerca il massimo in termini di qualità visiva e sonora". Andiamo quindi a scoprirli più nel dettaglio.

Hisense ha annunciato data e prezzi per il mercato italiano dei suoi nuovi TV U7Q PRO e U8Q . Si tratta di televisori che si avvalgono di pannelli Mini-LED Pro con una frequenza di aggiornamento nativa di 165 Hz e per la compagnia cinese rappresentano il culmine di un percorso di ricerca e ingegneria applicata, con l'obiettivo di proporre soluzioni che integrano IA, potenza di elaborazione e cura costruttiva.

Specifiche tecniche di Hisense U7Q PRO e Hisense U8Q

Il cuore tecnologico di entrambi i modelli è rappresentato dalla retroilluminazione Mini-LED Pro. Si tratta di una tecnologia LCD con migliaia di zone di local dimming, che dovrebbe garantire alta luminosità e neri profondi. In particolare le porzioni luminose raggiungono picchi elevati, fino a 5000 nit nel caso dell'U8Q, senza generare, stando alle parole di Hisense, aloni indesiderati o dispersioni luminose.

Un recap delle caratteristiche dei nuovi Hisense

La novità distintiva di questi televisori è la frequenza di aggiornamento nativa a 165Hz. Questa caratteristica, fino ad ora principalmente appannaggio dei monitor da gaming di fascia alta, implica che ogni fotogramma viene rinnovato 165 volte al secondo. Con questa frequenza motion blur e tearing risultano quasi del tutto assenti, contribuendo a un senso di continuità visiva che cattura l'attenzione e intensifica il coinvolgimento emotivo dello spettatore.

Il salto di qualità nella riproduzione delle immagini è supportato dal processore AI Hi-View Engine PRO. Questo componente agisce in tempo reale per ottimizzare ogni singolo pixel. Attraverso l'intelligenza artificiale, il processore interviene per il riconoscimento dei volti e l'adeguamento dei colori, assicurando una resa cromatica fedele, indipendentemente dalla sorgente del segnale. I contenuti non nativi in 4K vengono rielaborati, con un upscaling che promette di avvicinarli in modo significativo alla definizione Ultra HD.

Hi-View AI Engine PRO

A completamento di queste funzionalità, il sensore AI Chroma Light monitora costantemente la luminosità e la temperatura colore dell'ambiente circostante. In questo modo, lo schermo si autoregola per fornire il giusto equilibrio tra brillantezza e comfort visivo, prevenendo l'affaticamento oculare e le distorsioni cromatiche, sia in ambienti luminosi sia in quelli con illuminazione soffusa.

Per i modelli U7Q PRO e U8Q, Hisense ha sviluppato poi soluzioni audio che mirano a soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il modello U8Q integra un sistema Dolby Atmos 4.1.2 da 80 W, che include speaker laterali per i canali orizzontali, due driver "height" posizionati sul bordo superiore per creare un effetto tridimensionale, e due subwoofer integrati per la riproduzione di bassi potenti e definiti. Il modello U7Q PRO invece, adotta un sistema Dolby Atmos 2.1.2 da 50 W, con due speaker dedicati agli effetti verticali e un subwoofer ottimizzato per i bassi profondi, garantendo dialoghi chiari e un'esperienza d'ascolto immersiva. Entrambi i modelli sono compatibili con la tecnologia WiSA Ready, offrendo la possibilità di collegare diffusori aggiuntivi in modalità wireless con bassa latenza e semplicità di installazione. La funzione Hi-Concerto sincronizza in modo automatico l'audio del televisore e di una soundbar Hisense.

La Game Mode Ultra di Hisense

La connettività dei modelli U7Q PRO e U8Q è completa. La porta USB-C multifunzionale permette di collegare un PC o un laptop, consentendo la trasmissione di video 4K a 165 Hz, il trasferimento di file e la ricarica di dispositivi fino a 65 W. Le tre (U8Q) o quattro (U7Q PRO) porte HDMI 2.1 supportano le funzionalità ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) fino a 165 Hz, oltre a eARC per il trasferimento audio di alta qualità a soundbar o amplificatori esterni. Le tecnologie wireless, tra cui Wi-Fi 6 Dual Band e Bluetooth 5.3, assicurano infine connessioni rapide, stabili e prive di interferenze.

Il sistema operativo VIDAA U9 offre un'interfaccia intuitiva e immediata, con accesso diretto alle principali applicazioni di streaming e aggiornamenti software garantiti per un periodo di tre anni. Il telecomando Eco Smart, dotato di celle fotovoltaiche integrate, non richiede batterie usa e getta e si ricarica semplicemente esponendolo a una fonte luminosa. In caso di smarrimento, la funzione "Trova il mio telecomando" consente di individuarlo rapidamente tramite un comando a schermo. I modelli U7Q PRO e U8Q sono stati concepiti come televisori "all-in-one" in grado di servire un pubblico variegato. Entrambi i modelli supportano tutti i principali formati HDR (Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HLG), assicurando la massima compatibilità con sorgenti Ultra HD e piattaforme OTT di ultima generazione.