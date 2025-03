Rise of the Ronin ora è disponibile Steam, il trailer di lancio e le caratteristiche della versione PC

Come da prassi, il lancio di questa versione è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto con sottotitoli in italiano. La versione PC include alcune caratteristiche esclusive e non rispetto a quella PS5 arrivata nei negozi lo scorso anno, tra cui il supporto alla risoluzione 8K e DirectX Ultimate, i monitor ultra e super ultra-wide, framerate fino a 120 fps , ray tracing e audio 3D. Non manca il supporto alle tecnologie di upscaling DLSS, FSR e XeSS e la possibilità di personalizzare i comandi di mouse e tastiera. Se siete interessati, trovate la versione PC su Steam a questo indirizzo .

Koei Tecmo Europe e gli sviluppatori di Team Ninja hanno annunciato che da ora Rise of the Ronin è disponibile su Steam , permettendo anche ai giocatori PC di vivere un'avventure piena di azione e battaglie all'arma bianca in Giappone durante il periodo Bakumatsu.

Il trailer di lancio della versione PC di Rise of the Ronin

Ambientato nel 1863, Rise of the Ronin ci catapulta in un periodo di grandi trasformazioni per il Giappone, segnata dalla fine dello shogunato Tokugawa e l'inizio dell'era Meji. Nel gioco vestiremo i panni di un ronin, un samurai senza padrone, che si ritrova invischiato tra le tensioni politiche sociali diventando un elemento importante nel destino del paese.

Lato gameplay parliamo di un action open world che presenta un sistema di combattimento è profondo e variegato, con un mix di armi tradizionali giapponesi, come katane e naginata, e armi occidentali, come pistole. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Rise of the Ronin.