OnePlus dice addio all'Alert Slider, stavolta per davvero: ecco come potrebbe sostituirlo

OnePlus aveva già rimosso l'Alert Slider in passato, con il modello OnePlus 10T, ma la scelta non fu apprezzata dagli utenti: "Vi abbiamo sentito, forte e chiaro. Non si trattava di perdere una funzione, ma di mantenere l'identità", ha dichiarato Lau, sottolineando che l'abbandono dell'Alert Slider è una decisione ponderata, su cui l'azienda lavora da tre anni.

Il nuovo tasto personalizzabile

Lau ha spiegato la decisione in un post sul forum ufficiale di OnePlus, affermando: "Per quanto sia iconico, è un grosso pezzo di hardware solo per cambiare profili audio. Ne ho parlato spesso con il reparto di prodotto in diverse occasioni perché credevo che potessimo fare di più".

Un'immagine di OnePlus che pubblicizzava nuove funzioni dell'Alert Slider

Il nuovo tasto personalizzabile, che secondo le intenzioni di Lau dovrebbe richiamare il tasto Azione dell'iPhone, offrirà agli utenti la possibilità di programmare diverse funzioni. "Il nuovo tasto intelligente è pensato per il futuro, garantendo un'esperienza più personalizzata", ha affermato l'amministratore delegato, rassicurando che la funzione di cambio del profilo audio rimarrà comunque accessibile: "Non era negoziabile, ed è qualcosa che ho chiesto specificamente al team".

E voi che cosa ne pensate di questa decisione? Vi piaceva l'Alert Slider o preferite che quello spazio venga utilizzato per qualcosa di diverso? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto, a proposito di cambiamenti, Apple pare pronta a rivoluzionare iOS, iPadOS e macOS con un nuovo design.