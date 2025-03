L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di marzo è in arrivo, ecco data e orario

Non c'è una data scolpita nella pietra, ma il modus operandi di Sony è quello di svelare i nuovi titoli mensili per gli abbonati ai tier Extra e Premium il mercoledì pomeriggio la settimana successiva dopo il lancio dei giochi mensili di Essential. Esistono delle eccezioni, ad esempio quelli dello scorso mese sono stati annunciati durante lo State of Play di febbraio, ma sono rarissime. Insomma, salvo imprevisti, vi suggeriamo di cerchiare sul calendario la data di domani, mercoledì 12 marzo , con i giochi che verranno presentati probabilmente alle 17:30 nostrane tramite il PlayStation Blog e gli altri canali social ufficiali di Sony.

Quando saranno disponibili i giochi di marzo di PS Plus Extra e Premium?

I nuovi giochi del PlayStation Plus Extra e Premium verranno messi a disposizione a partire dal martedì successivo, dunque il 18 marzo, dopo l'aggiornamento mattutino del PS Store, che solitamente avviene intorno alle 10-11:00 italiane. Lo stesso giorno almeno nove titoli lasceranno il catalogo, tra cui Dragon Ball Z: Kakarot e Life is Strange 2 e True Colors.

Uno scatto da God of War Ragnarok, una delle ultime aggiunte di PlayStation Plus Extra

Per il momento non ci sono dettagli certi su quali giochi andranno ad arricchire il catalogo del servizio e dunque non resta che attendere l'annuncio di domani per tutte le informazioni del caso, che, ovviamente, riporteremo sulle nostre pagine non appena possibile. Tra i fan circola la teoria che uno dei titoli in arrivo sarà Robocop: Rogue City, considerando il recente annuncio dell'espansione stand alone Unfinished Business.