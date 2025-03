Pare che ci vorrà ancora molto per giocare a Intergalactic: The Heretic Prophet, stando a Neil Druckmann

Pare che l'annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet sia stato fatto con grande anticipo, almeno stando a quanto detto dal director, nonché capo di Naughty Dog Neil Druckmann, che ha parlato del gioco nell'ultimo episodio del podcast "Creator to Creator" di Sony, in cui ha fatto una lunga chiacchierata con Alex Garland (28 anni dopo).

Progetto in divenire

Naturalmente Intergalactic: The Heretic Prophet è stato trattato solo tangenzialmente ad altri progetti di Druckmann, come la seconda stagione della serie TV di The Last of Us, ma il poco che ha detto è comunque interessante. In particolare ha parlato di un gioco "che si evolve e cambia mentre lo stiamo creando." Il fatto che il design non sia ancora definitivo fa capire che i tempi di sviluppo sono ancora lunghi e che non lo vedremo a breve, come poi confermato da Druckmann stesso.

"Abbiamo ancora molta strada da fare e sono entusiasta di vedere [dove ci porterà]. Di nuovo, queste cose sono così complesse e grandi e ci sono così tante persone coinvolte. È come se non sapessi ancora esattamente come sarà questa cosa alla fine."

Insomma, possiamo dare per scontato che non giocheremo a Intergalactic: The Heretic Prophet nel 2025 e probabilmente nemmeno nel 2026, visti i tempi di sviluppo attuali dei giochi tripla A.