Pare che il doppiatore di Ifa di Genshin Impact sia stato cacciato per motivi politici

Mihoyo, lo sviluppatore di Genshin Impact , ha diramato una dichiarazione ufficiale in cui ha annunciato che l'attore Showtaro Morikubo non doppierà più Ifa nella versione giapponese. La nota ufficiale non dà motivazioni precise per questa decisione e si limita a parlare di "varie circostanze", ma i fan giapponesi pensano che ci siano dietro dei fattori politici .

Motivi politici

Il messaggio ufficiale di Mihoyo è in effetti davvero vago: "Informiamo che Showtaro Morikubo, che avrebbe dovuto partecipare a "Genshin Impact", è stato costretto a ritirarsi dal progetto a causa di varie circostanze. Ci scusiamo per il disagio causato a tutte le parti coinvolte. Desideriamo inoltre porgere le nostre più sincere scuse a tutti i giocatori per qualsiasi inconveniente e preoccupazione causati. Vi chiediamo di essere comprensivi."

Come accennato, gli utenti giapponesi hanno una teoria precisa sul perché della cacciata di Showtaro Morikubo. L'attore è infatti apparso in un evento dal vivo nel 2024, chiamato Inochigake no Shougen (Testimonianze a rischio della vita), incentrato sulla lettura del libro di Tomomi Shimizu, in cui vengono riportate delle interviste fatte a degli Uiguri. Il libro paragona il trattamento riservato dal governo cinese nei confronti degli Uiguri all'Olocausto.

L'annuncio della presenza di Morikubo nel cast di Genshin Impact era stato dato a ottobre 2024, due mesi dopo l'evento citato, ma ora è arrivato l'addio improvviso. Impossibile dire se i due fatti siano effettivamente collegati, ma non è da escludersi, visto lo scarso amore del governo cinese per la libertà di parola. Comunque sia, non ci sono conferme, quindi è giusto prendere quella dei fan giapponesi come una ipotesi.