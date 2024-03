Amazon Kindle Unlimited: ultimo giorno per ottenere due mesi gratis

Siamo arrivati all'ultimo giorno della promozione di Amazon Kindle Unlimited su Amazon Italia. La promozione dei 60 giorni gratuiti, invece dei classici 30, scadrà oggi e quindi questa è l'ultima occasione per reclamarla. Lo sconto è del 100%. Il prezzo regolare sarebbe 19.98€. La promozione è disponibile a questo indirizzo.

Come già spiegato in precedenza che la promozione non è accessibile per ogni utente di Amazon: dovete sapere che se siete già abbonati o se state usando la versione di prova, non potete reclamare questi 60 giorni gratuiti. A questo si aggiunge il fatto che se negli ultimi 36 mesi avete usato una qualche offerta di Amazon Kindle Unlimited, forse non potrete reclamare questa promozione. In quest'ultimo caso però alle volte comunque Amazon concede l'uso del servizio, quindi verificare se è disponibile per voi selezionando il link poco sopra.

Per capire se la promozione è valida, dovete vedere il pulsante azzurro con la scritta "2 mesi (Promozione)" e il prezzo in rosso a € 0,00. In tal caso, potete sfruttarla. Se vedete la promozione da un mese, invece, è quella classica.