Jim Ryan, una versione bobblehead dell'ex CEO disponibile su PlayStation Stars

La piattaforma digitale PlayStation Stars ha messo a disposizione una versione bobblehead di Jim Ryan, realizzata per celebrare la carriera dell'ex CEO di Sony Interactive Entertainment, che ha annunciato il proprio ritiro lo scorso settembre.

"Aiutaci a festeggiare i trent'anni di Jim Ryan in PlayStation giocando uno qualsiasi dei numerosi titoli che ha sostenuto come CEO e ottieni uno speciale oggetto da collezione digitale. Buon pensionamento, Jim!", si legge nella descrizione del collezionabile.

Come ottenerlo? È semplice: basta cimentarsi con uno qualsiasi dei giochi che appunto Ryan ha promosso e sostenuto quando era CEO di SIE, in questo caso Gran Turismo 7, Marvel's Spider-man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us: Parte 2, Ratchet & Clank: Rift Apart e Destiny 2.