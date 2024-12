NBA 2K25 disponibile per Nintendo Switch a prezzo scontato su Instant Gaming

NBA 2K25 per Nintendo Switch è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 15.99€, rispetto al prezzo originale di 60€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 19.50€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Porta il basket ovunque tu vada con NBA 2K25 e la tecnologia ProPLAY , che utilizza il motion capture delle partite reali dell'NBA per offrirti un'esperienza di gioco incredibilmente autentica.

Domina i campi

In NBA 2K25 gioca in campo e mostra le tue abilità in sfide spettacolari. Crea la tua dinastia in La mia NBA, gestendo squadre attraverso sei ere storiche e inaugurandone una completamente nuova.

Costruisci il miglior roster con MyTEAM, sfida gli avversari in eventi esclusivi e guadagna ricompense eccezionali. Nella modalità The W, vivi la tua carriera WNBA e guida la prossima generazione di star del basket.