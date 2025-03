Death Stranding 2: On the Beach pare avere due edizioni fisiche, con una Collector molto costosa

Le due edizioni di Death Stranding 2: On the Beach con relativi prezzi

Precisamente, secondo billbil-kun potremo acquistare:

Death Stranding 2: On the Beach - Standard Edition - 79,99€

Death Stranding 2: On the Beach - Collector's Edition - 229,99 dollari

Il leaker afferma di aver avuto modo di trovare la cifra della Collector's Edition solo in dollari, ma supponiamo che in euro non sarà troppo diversa. Conferma comunque che sarà distribuita non solo nel Nord America ma anche in Europa. Chiaramente si tratta di un contenuto con qualche tipo di elemento da collezione. Purtroppo la fonte non ha condiviso cosa sarà incluso in quei 229,99 dollari.

Spiega però che i preordini inizieranno a marzo 2025. Considerando che Kojima ha già annunciato che sarà presente al festival SXSW in Texas del 9 marzo, crediamo che l'annuncio delle edizioni - e supponiamo anche della data di uscita - avverrà in tale luogo e momento.

Ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach è un seguito diretto del primo capitolo e ci rimette nei panni di Samuel "Sam" Porter Bridges che ha il compito di collegare ciò che reste dell'umanità. Il team di Death Stranding 2: On The Beach dice però di "aspettarci l'inaspettato".